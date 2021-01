Hrát pro pětinu hlediště a za podmínky povinného testování diváků je podle ředitele Národního divadla Jana Buriana za hranicí udržitelnosti. Existuje na tom podle něj shoda mezi řediteli většiny českých divadel a kulturních organizací.

ČTK to dnes sdělil mluvčí ND Tomáš Staněk. Zatím neoficiální nová tabulka opatření navázaných na protiepidemický systém počítá s tím, že ve čtvrtém stupni rizika by se mimo jiné i divadla mohla zaplnit z 20 procent kapacity, maximálně však 300 sedícími lidmi s negativním antigenním či PCR testem.

Test by nesměl být starší než 48 hodin, návštěvníci by se museli evidovat a vstupenky by se musely objednávat předem. V systému, který platí nyní, jsou ve čtvrtém i ve třetím stupni rizika divadla pro diváky zavřená.

Konečná verze aktualizované tabulky opatření by měla být hotová během dneška. V pátek ji chce ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) představit vládě. Další zpřísnění systému se podle něj nechystá, patří tam ale doporučení typu nošení respirátorů FFP2 v hromadné dopravě a v obchodech.

„Existuje shoda mezi řediteli většiny českých divadel a kulturních organizací, že hrát za podmínky povinného testování pro 20 procent hlediště je za hranici udržitelnosti,“ uvedl Burian. „Nevíme, jak bychom kontrolovali diváky, jak by si diváci byli schopni s předstihem zajistit testy, když stále ještě nejsou úplně běžně dostupné, jak bychom se chovali k divákům, kteří již onemocněním prošli, k divákům, kteří přijeli ze zahraničí. Jaká potvrzení a jak bychom archivovali,“ vypočítal ředitel první české scény možné nedostatky návrhu. (ČTK)