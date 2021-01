Kamala Harrisová složila přísahu a stala se první viceprezidentkou USA. Na své pozici je vůbec první s afroamerickým a asijskoamerickým původem.

IT’S OFFICIAL: Madam Vice President, Kamala Harris.

First Asian American.

First African-American.

First woman pic.twitter.com/CQaeNVv0bk

— David Begnaud (@DavidBegnaud) January 20, 2021