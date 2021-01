Joe Biden složil prezidentský slib a stal se 46. hlavou USA. Svůj slib složil do rukou předsedy Nejvyššího soudu Johna Robertse. Měl při tom ruku na 127 let staré bibli, která se předává v rodině Bidenů. Přísahu složila i Kamala Harrisová.

Joe Biden is the President of the United States.#InaugurationDay pic.twitter.com/eoHJWPgzsA

— Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 20, 2021