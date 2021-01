Německo může obnovit hraniční kontroly, pokud EU nebude jednotně postupovat proti novým mutacím koronaviru. Dnes to po jednání oznámila bavorská vláda premiéra Södera. Kancléřka Merkelová si obnovení kontrol nepřeje, ale nevyloučila jej.

Bavorská vláda na dnešním zasedání ocenila, že Merkelová usiluje o koordinovaný postup států EU proti mutacím koronaviru. „Pokud by se ale nepodařilo dosáhnout žádného krátkodobého řešení, pak by pohraniční kontroly byly vhodným prostředkem, jak stávající pravidla pro vstup do země účinně prosadit,“ uvedla bavorská vláda.

Merkelová v úterý prohlásila, že hranice uzavřít nechce, ale pokud sousední státy nebudou v tažení proti pandemii spolupracovat, může Německo kontroly obnovit. „Pokud se země vydají zcela jinou cestou, což v tuto chvíli nevidím, ale může se tak stát, pak je nutné být připraven a říct, že opět zavádíme hraniční kontroly,“ řekla Merkelová. „To ale nechceme. Chceme se partnersky s našimi sousedy dohodnout, přihlížet ale nemůžeme,“ dodala.

Deník Die Welt dnes napsal, že slova kancléřky byla jasným varováním pro sousední země, aby zavedly podobná karanténní opatření jako Německo.

Německé ministerstvo vnitra dnes sdělilo, že žádné přípravy na obnovu hraničních kontrol nečiní. Uvedlo rovněž, že věří, že kontrolám je možné předejít. (ČTK)