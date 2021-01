Donald Trump a Melania Trumpová opustili Bílý dům. Cestou k helikoptéře Marine One promluvili naposledy jako prezident a první dáma k novinářům a společně zamířili na vojenskou základnu Andrews.

BREAKING — It was “the honor of a lifetime,” Trump tells us and mouths “thank you” to the press. He said he just wants to “say goodbye” and “we love the American people.” pic.twitter.com/l5m86NwZpF

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 20, 2021