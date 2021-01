Střední Rakousko ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,5. Epicentrum se nacházelo poblíž obce Admont osm kilometrů pod povrchem země. Žádné škody zatím hlášeny nejsou, podobné zemětřesení zasahuje Rakousko každé čtyři roky. (Kurier)

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.5 in Austria 41 min ago pic.twitter.com/S4W1LhSghd

— EMSC (@LastQuake) January 20, 2021