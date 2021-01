Pekingské metro představilo robota, který dezinfikuje vozy metra. V rámci boje s koronavirem se také na všech 23 linkách metra cestujícím kontroluje tělesná teplota. (XHNews)

Beijing's metro has introduced an AI disinfection robot to spray atomized hydrogen peroxide disinfectant in subway carriages. #COVID19 pic.twitter.com/MTigIMu2IA

— China Xinhua News (@XHNews) January 20, 2021