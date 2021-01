Premiér Andrej Babiš spolu se svými protějšky z Rakouska, Dánska a Řecka žádají co nejrychlejší schvalování vakcín Evropskou lékovou agenturou (EMA). Lídři poslali dopis šéfovi Evropské rady Charlesi Michelovi, ve kterém na něj apelují, aby ER poslala silný signál Evropské lékové agentuře.

Ta by měla zajistit co nejrychlejší schvalování vakcín, především v současnosti schvalované vakcíny od společnosti AstraZeneca, ale v budoucnu i dalších vakcín žádajících autorizaci na trhu EU.