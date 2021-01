Tiger King zůstává ve vězení

Donald Trump udělil 73 milostí a 70 lidem zkrátil délku trestu. Je mezi nimi například i investor Elliott Broidy, předseda financí Republikánského výboru, odsouzený za korupci. Zajímavé také je, komu milost neudělil.

Očekával se například Joe Exotic ze seriálu Tiger King, který měl od včerejška před vězením připravenou limuzínu, nebo právník Rudy Giuliani, proti němuž je vedeno vyšetřování kvůli podnikání na Ukrajině, či zakladatel Wikileaks Julian Assange.

This stretch limo just arrived at the Fort Worth prison where “Tiger King” Joe Exotic is expected to be released if he receives a presidential pardon. pic.twitter.com/jpeAF4Nlg6

— Annie Vogeler (@AnnieVogeler_TV) January 19, 2021