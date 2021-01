Joe Biden a jeho žena Jill strávili noc před inaugurací v budově Blair House, domu pro hosty Bílého domu. Je zvykem, že tam budoucí prezident tráví svoji poslední noc. Biden dostal pozvání od Trumpova týmu, které přijal. (Insider)

President-elect Biden and entourage take up residence at Blair House before inauguration tomorrow. ⁦@JoeBiden⁩ pic.twitter.com/Oq7iPWtRJJ

— Brian J. Karem (@BrianKarem) January 19, 2021