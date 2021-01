Po rekordních statistikách z první poloviny měsíce evidují Spojené státy v posledních dnech příznivější vývoj hlavních ukazatelů o vývoji epidemie covidu-19. Už déle než týden klesají průměrné přírůstky bilance nakažených, po měsících růstu se také minulý týden začal klesat počet nakažených.

Celková bilance úmrtí spojovaných s koronavirem dnes ovšem překročila 400 000, vyplývá ze statistik Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). V absolutních číslech mají Spojené státy nejvíce infikovaných i mrtvých na světě.

Na každý z posledních sedmi dní stále připadá více než 3000 úmrtí, růst průměrného denního součtu se ale zastavil. Agentura Reuters podotýká, že mrtvých s koronavirem prudce přibylo po Vánocích a 6. ledna denní bilance úmrtí překročila 4000.

Počet nových nákaz byl v pondělí nejnižší od začátku roku. Nahlášeno bylo na 140 000 pozitivně testovaných, přičemž průměrný přírůstek z posledního týdne podle liste The New York Times opět výrazně klesl a už se dostal pod hranici 210 000. USA zároveň hlásí okolo dvou milionů vyhodnocených testů denně, uvádí iniciativa The COVID Tracking Project. (ČTK)