Šéf senátních republikánů Mitch McConnell dnes na první schůzi Senátu od napadení Kapitolu přiřkl zodpovědnost za útok Donaldu Trumpovi. „Lidé v davu byli krmeni lžemi. Prezident a další mocní lidé je vyprovokovali,“ řekl.

McConnellův postoj je zásadní, protože jeho názor bude rozhodující v tom, jak se k případnému uznání viny prezidenta obžalovaného z podněcování k násilí, postaví ostatní republikáni v Senátu.

“The mob was fed lies,” McConnell said. “They were provoked by the president and other powerful people. And they tried to use fear and violence to stop a specific proceeding of the first branch of the federal government which they did not like.” https://t.co/z0pHid2CRI pic.twitter.com/j6logv0EIl

— POLITICO (@politico) January 19, 2021