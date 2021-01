Reportáž Jany Ciglerové z Washingtonu: Během chvíle mi Vincent předvede, jak zhruba Trumpovi voliči zpracovávají, co se stalo v Kapitolu. „Ano, bylo to špatně, ne, Trump za to nemůže, to všechno Antifa. Ti demokrati jsou fakt hrozní.“

William Wieting je další z Trumpových voličů, který před Kapitol přišel diskutovat. Je mnohem smířlivější než Vincent. „Nejdůležitější je svoboda projevu, přátelé! Musíme se domluvit,“ říká se smíchem. Foto: Jana Ciglerová, Deník N