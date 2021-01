Americké úřady na krátko uzavřely Kapitol ve Washingtonu kvůli požáru, jehož ohnisko se nacházelo několik bloků od budovy. Lidé uvnitř měli příkaz nevycházet. Podle hasičů hořel stan bezdomovců, který se podařilo uhasit. Nikdo nebyl zraněn. (CNN)

