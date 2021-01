Prodejce spodního prádla Astratex, patřící do fondu premiéra Babiše, odmítá, že otevření obchodů s těmito produkty firmě pomůže. „Nemáme kamennou prodejnu, ani do nich naše výrobky neprodáváme,“ řekl Deníku N Jozef Janov. Otevře ale zkoušecí centrum v Praze.

Jediné, co se podle Janova pro Babišovu společnost změní je, že bude moci otevřít Astratex poradnu v Praze, kde si ženy mohou vyzkoušet podprsenky na místě. To vzniklo před dvěma měsíci. „Poradnu otevřeme v pondělí,“ říká Janov. „Obchod je ale určen pro objednané zákaznice, jsou to jednotky denně,“ podotýká.

Společnost Astratex ovládá investiční skupina Andreje Babiše a Jozefa Janova Hartenberg Holding z 56 %.

Jde o největšího středoevropského internetového prodejce luxusního spodního prádla. Firma je lídrem v tomto oboru nejen v Česku, ale také na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku. Začíná působit i v Maďarsku, Bulharsku a Rakousku.

„Vše prodáváme jen na internetu, a lidé si to vyzvednou ve výdejním okénku,“ popsal fungování firmy Janov. „Pro nás je vlastně lepší, když jsou kamenné obchody zavřené. Tržby na internetu nám od jara kontinuálně rostou.“

Prodejce luxusního spodního prádla Astratex získal Babiš s Janovem do svého portfolia v roce 2018.