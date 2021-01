Ruské konsorcium výrobců letadel UAC dnes neúspěšně testovalo nový model letounu Irkut MS-21. Piloti po přistání na moskevském letišti Žukokvskij nad strojem ztratili kontrolu a letadlo skončilo mimo ranvej. (REN TV)

Irkut MC-21 prototype overruns runway on landing at Zhukovsky Airport in Russia during a test flight. No injuries reported. https://t.co/JVDXwI08Qb pic.twitter.com/FcrPRsCe3P

— Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) January 18, 2021