V nemocnici v Chebu v péči o pacienty dle vyšetřování nepochybili

V nemocnici v Chebu dle vyšetřování nezanedbali péči o pacienty kvůli nedostatku lůžek intenzivní péče, jak na Facebooku naznačil na začátku ledna primář chebského interního oddělení Stanislav Adamec.

Vyplývá to z výsledku interního vyšetřování Karlovarské krajské nemocnice (KKN), které dnes nemocnice zveřejnila.

„Interním šetřením bylo zjištěno, že všem pacientům v nemocnici v Chebu byla poskytnuta zdravotní péče v souladu se současnými poznatky lékařské vědy a nedošlo k žádnému poškození zdraví ani úmrtí,“ konstatoval bez dalších podrobností člen představenstva KKN Josef Mašek.

Adamec na sociální síti popsal kritickou situaci v chebské nemocnici v době, kdy docházela lůžka intenzivní péče. „Bylo nutné selektovat pacienty, které na intenzivní péči dáme a které necháme na standardním oddělení prakticky umírat na těžký covidový zápal plic,“ napsal tehdy. Podle informací ČTK vycházel zřejmě ze zprostředkovaných informací svých podřízených, protože v té době měl volno a v nemocnici nebyl.

Příspěvek vyvolal značnou pozornost. Lidé podpořili zdravotníky vyčerpané po měsících intenzivní péče o covidové pacienty, příspěvek ale vyvolal podezření, že oddělení neudělalo vše pro záchranu některých nemocných, nezajistilo třeba převoz do jiné nemocnice. Vyšetřování to ale nepotvrdilo.

Situaci v chebské nemocnici se podařilo částečně stabilizovat, necovidoví pacienti se vozí do nemocnice v Karlových Varech a část covidových pacientů převezli do jiných zařízení, a to i mimo kraj. Situace v nemocnicích v kraji zůstává na hraně možností kvůli stále vysokému počtu nových případů nákazy. (ČTK)