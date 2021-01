Společnost Richarda Bransona Virgin Orbit v neděli poprvé úspěšně vypustila raketu do vesmíru z křídla letadla Boeing 747, čímž otevřela novou cestu pro vynášení malých družic na oběžnou dráhu. Virgin Orbit uspěla napodruhé, po neúspěšném testu loni v květnu.

According to telemetry, LauncherOne has reached orbit! Everyone on the team who is not in mission control right now is going absolutely bonkers. Even the folks on comms are trying really hard not to sound too excited.

— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 17, 2021