Po opozičním lídrovi Navalném bylo v Rusku koncem roku 2020 vyhlášeno celostátní pátrání. On se to dozvěděl až nyní, čtyři dny před ohlášeným návratem. Zatčen by mohl být po příletu do Moskvy. Hrozí mu tři roky vězení. (polit.ru)

