Jedním z očkovacích center se ve Velké Británii stala taky katedrála v Salisbury. Velká Británie už od poloviny prosince stihla naočkovat přes 3,5 milionu lidí. V Salisbury k tomu navíc hrály varhany. (CNN)

England's historic Salisbury Cathedral was transformed into a Covid-19 vaccination center, with patients vaccinated while organ music was played https://t.co/CK6hLvS8Lg

— CNN International (@cnni) January 16, 2021