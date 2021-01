Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala po skvělém výkonu v závěrečném závodu na 5000 metrů bronz na mistrovství Evropy ve víceboji. Nikola Zdráhalová skončila devátá. (České noviny)

Martina Sablikova 🇨🇿 wins the final 5000m, with Irene Schouten and Antoinette de Jong 🇳🇱 finishing second and third

De Jong successfully defends her European Allround title 🥇

Schouten 🇳🇱 and Sablikova 🇨🇿 take silver and bronze 🥈🥉 #SpeedSkating pic.twitter.com/XQzmayXmU2

