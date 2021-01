Na dluhovou brzdu narazí Česko podle šéfky Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové v roce 2025, následující čtyři roky by se měly využít k tomu, aby se zadlužení podařilo zmírnit. Podle ministryně financí k tomu vedou tři cesty.

Pokud Alena Schillerová zůstane ministryní financí, v následujících letech by prý ráda udržela, aby nerostly mzdy ve veřejném sektoru. „Nebo maximálně o inflaci. Že tady byl velký trend, kdy rostly i o osm procent, bylo v pořádku, ale byla konjunktura,“ řekla Schillerová. Dalším krokem k úsporám je podle ní to, aby se nevalorizovaly provozní výdaje a jako třetí způsob, jak získat peníze do státní kasy, uvedla evropské zdroje.

Ekonomka Helena Horská ale upozornila na to, že přijmout peníze z Evropy neznamená razit dlouhodobou udržitelností financí a že stát v posledních letech zanedbával investice.

Schillerová také zmínila, že ke snížení daní se premiér Andrej Babiš politicky zavázal jen na dva roky, naznačila tedy, že poté porostou. Následující dva roky budou podle ministryně nevyhnutelně reformní: „Musíme se připravit na komplexní reformu, která se bude týkat daňového mixu, zdravotní a důchodové reformy, to znamená kompletně to řešit jako celek,“ řekla ministryně.

K důchodové reformě se zavázala vláda i ve svém programovém prohlášení, do konce funkčního období prý ale nebude hotová, jak už dříve řekla Schillerová. (Otázky Václava Moravce, ČT)