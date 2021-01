Premiér Andrej Babiš poblahopřál Arminu Laschetovi ke zvolení do čela německé CDU. Označil ho za zkušeného politika. Je přesvědčen, že česko-německé vztahy to neovlivní.

„Laschet je zkušený politik, který bude jistě navazovat na aktivní roli svých předchůdců v této funkci v zahraniční politice, zejména co se evropské agendy týče,“ uvedl Babiš. Laschetovi popřál hodně úspěchů.

Předseda české vlády také s poukazem na epidemii koronaviru poznamenal, že premiér Severního Porýní-Vestfálska Laschet se vedení jedné z nejdůležitějších evropských politických stran ujímá v nelehké době jak pro Německo, tak pro Evropu.

Devětapadesátiletý Laschet je označován za umírněného konzervativce. Politicky má blízko ke kancléřce Angele Merkelové, kterou by mohl do budoucna nahradit. Mimo jiné podporoval její přístup k uprchlické krizi v roce 2015. Studoval práva a žurnalistiku, byl spolkovým poslancem, europoslancem i ministrem pro ženy, rodinu a integraci. Před zvolením do čela vládní Křesťanskodemokratická unie (CDU) byl Laschet od prosince 2012 místopředsedou strany. (ČTK)