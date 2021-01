Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurillu na státní vyznamenání. Systém rezervace na očkování podle něj funguje a Dzurilla dělá skvělou práci. Spuštění registrace ale provázela řada problémů a experti systém kritizují.

„Zaslouží si to a dělá skvělou práci, funguje to a není důvod stále kritizovat,“ zdůvodnil Babiš svůj záměr Dzurillu na vyznamenání navrhnout.