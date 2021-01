Vedení středočeské obce Všetaty uctilo památku Jana Palacha u jeho rodného domu, 52 let od Palachova upálení připomněla také skupina senátorů na pražském Václavském náměstí.

Starosta Všetat Robert Sokol a místostarosta Luboš Klobása (oba Náš městys) dnes ráno uctili památku Jana Palacha. U památníku v jeho rodném domě ve Smetanově ulici zapálili svíčku a položili věnec. Pietní akt se letos kvůli pandemii koronaviru nekonal.

Starosta s místostarostou byli dnes první, kdo u Palachova památníku zapálil svíčku. Oba se následně přesunuli na místní hřbitov, kde je hrob rodiny Palachových a kde dříve ležely Palachovy ostatky, které nyní spočívají na Olšanských hřbitovech. Na hrobě zapálili další svíčku, i zde byla jejich svíčka jediná.

Národní muzeum otevřelo ve Všetatech Palachův památník v říjnu 2019. Jeho součástí je rodný dům Jana Palacha i nová budova s multimediální expozicí.

Památku Jana Palacha uctil předseda Senátu a další senátoři

„Pro sebe si jen říkám, jak to asi muselo vypadat v té sobě, když byli mladí lidé, kteří byli tak zoufalí, že dokonce sami sebe zapálili, aby jiné upozornili na to, že se děje něco, co není správné. Je to pro mě memento, které nosím v sobě, a jsem vděčný za to, že můžeme žít v době, která je dnes podstatně jiná, než tomu bylo tehdy,“ řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Piety se zúčastnil s prvním místopředsedou Jiřím Růžičkou (za TOP 09 a STAN), místopředsedou Jiřím Oberfalzerem a senátorkou Miroslavou Němcovou (oba ODS). V den 52. výročí Palachova činu položili květiny a svíčky v místě, kde událost připomíná dřevěný kříž v chodníku pod Národním muzeem.

Student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach se upálil v roce 1969 na protest proti rezignaci lidí na vývoj společnosti po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Zapálil se 16. ledna v horní části Václavského náměstí v Praze. S rozsáhlými popáleninami byl převezen do nemocnice, kde po třech dnech zemřel. (ČTK)