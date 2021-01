V Karlovarském kraji zatím očkování seniorů nad 80 let není reálné. Kvůli nedostatku vakcín nejsou ještě naočkováni ani všichni zájemci z řad zdravotníků. Kapacity na testování přitom kraj má, řekl hejtman kraje Petr Kulhánek (za STAN).

„V našem kraji evidujeme mimo centrální rezervační systém asi 3500 zájemců o očkování z řad prioritních skupin. Jsou to, v souladu se státní strategií, zdravotníci, klienti a zaměstnanci pobytových sociálních služeb a jejich zaměstnanci. Vzhledem k dodávkám vakcín, což znamená pro náš kraj jeden box na týden, je ale bohužel masivnější očkování registrovaných seniorů 80+ nyní nereálné,“ doplnil Kulhánek.

Domnívá se, že kapacity kraje dovolují rychlejší tempo. Proto kontaktoval ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), abych kraj získal vyšší dodávky, tedy alespoň 3000 dávek týdně.

Karlovarský kraj v posledním týdnu čelil kritické situaci v počtu pacientů s nemocí covid-19 v nemocnicích. Podle mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislava Podrackého se ale v posledních dnech podařilo kapacity alespoň částečně uvolnit. Situace ale ani tak není zdaleka uspokojivá.

„V posledních dnech se nám podařilo převézt asi dvacítku pacientů do jiných nemocnic, a to i mimo území kraje, do Prahy, do Písku nebo Plzně.“ Problémem dle Podrackého nadále zůstává vysoký počet zdravotníků, kteří jsou v izolaci nebo karanténě. Například v Chebu je mimo službu asi 60 zdravotníků, z toho asi třetina právě kvůli koronaviru. Detailně jsme situaci v Chebu popisovali zde.

Pomoci by mohly sestry z lázeňského zařízení v Lázních Kynžvart, které by měly od pondělí začít v chebské nemocnici pomáhat. Jejich výpomoci ale musí předcházet zaškolení.

V Karlovarském kraji přibylo jen za pátek dalších 297 případů nákazy koronavirem. V kraji je aktuálně 4185 nakažených lidí, od počátku epidemie se novým typem koronaviru nakazilo 19 535 lidí. (ČTK)