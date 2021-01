Do července hodlá Indie naočkovat proti koronaviru 300 milionů lidí, v zemi zatím covidu-19 podlehlo 150 tisíc lidí. Během prvního dne vakcinační kampaně se ve zhruba 3000 očkovacích centrech nechá naočkovat okolo 300 000 lidí. (AFP)

VIDEO: People start getting injections in Bangalore as India begins one of the world's biggest coronavirus vaccination programmes pic.twitter.com/hFCWSBFCV6

— AFP News Agency (@AFP) January 16, 2021