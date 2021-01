Deník Washington Post zachytil poznámky Trumpova příznivce Mikea Lindella, když šel na schůzku s prezidentem do Bílého domu. V nich prezidenta vyzývá k převzetí moci zavedením stanného práva a obvinění Číny, že stála za útokem na Kapitol.

@MyPillowUSA CEO Michael Lindell shows off his notes before going into the West Wing at the White House on Friday, Jan 15, 2021 in Washington, DC. pic.twitter.com/AY6AyJNSyE

— Jabin Botsford (@jabinbotsford) January 15, 2021