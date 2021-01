V Libereckém kraji znovu sněží, silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Všechny silnice v kraji jsou sjízdné, i na hlavních tazích ale leží vrstva rozbředlého sněhu a mohou klouzat. Bez zimní výbavy by motoristé neměli vyjíždět.

Žádné vážné problémy zatím na silnicích hlášené nejsou, potíže ale mohou mít kamiony ve stoupáních. Pro nákladní auta nad šest tun je už více než týden uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Silnice se jen pluží a nákladní auta tudy neprojedou. Motoristé musí po silnici I/13 přes Frýdlant, kterou silničáři udržují chemicky.

Průjezdná zatím zůstává mezinárodní silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska, která byla od úterý do čtvrtečních 14.00 uzavřená pro kamiony nad 3,5 tuny. Řidiči kamionů by si tam ale měli dát pozor, při silnějším sněžení mohou mít problémy ve stoupáních na Kořenov a Harrachov. Alternativní trasou do Polska je silnice I/35 přes Hrádek nad Nisou.

Teploty v Libereckém kraji se dnes pohybují od minus tří do minus pěti stupňů. Podle meteorologů se teploty pod nulou udrží po celý den a budou se objevovat sněhové přeháňky, na horách bude sněžení trvalejší. Napadnout tam může dalších 15 centimetrů sněhu. (ČTK)