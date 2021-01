Komerční šíření materiálu k propagaci národního socialismu a dalších podobných hnutí bude patrně trestné. Pozměňovací návrh by měla Sněmovna podle doporučení ústavně-právního výboru schválit ve vládní novele trestního řádu a zákoníku týkajícího se alternativních trestů.

Výbor se postavil kladně i k některým dalším poslaneckým úpravám. Zavedena by mohla být stálá zbraňová amnestie nebo terapeutické programy pro rizikové řidiče.

Vládní předloha se týká zejména změn procesů souvisejících s alternativními tresty tak, aby odsouzení byli více motivováni je vykonat. Poslanci budou o podobě novely hlasovat na schůzi, která začne v úterý.

Proti trestním předpisům by se podle návrhu provinil člověk, který by vyrobil, dovezl, nabídl, veřejně zpřístupnil, uvedl do oběhu nebo prodal dílo s vyobrazeními hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Základní sazba by činila až tři roky vězení, nejvyšší až šest let odnětí svobody.

Úpravu prosazuje skupina poslanců v čele s předsedou lidoveckých poslanců Janem Bartoškem v reakci na kauzy prodeje předmětů s portréty představitelů třetí říše. Nyní podle nich není možné prodej těchto věcí postihnout, protože se nedaří prokázat úmysl podporovat nebo propagovat nacismus. Trestné by nebylo podle úpravy využití takového propagandistického materiálu například při výuce a při zpravodajství o aktuálních nebo historických událostech.

Trvalou zbraňovou amnestii podle doporučení výboru patrně prosadí Jiří Mašek (ANO). Člověk, jenž by dobrovolně odevzdal nelegálně drženou zbraň, by podle návrhu díky účinné lítosti nečelil stíhání za nedovolené ozbrojování. Možnost soudu uložit řidiči povinnost absolvovat terapeutický program poslanci zřejmě schválí podle návrhu Zuzany Ožanové (ANO).

Ředitelé věznic zřejmě získají zmocnění k tomu, aby umožnili odsouzeným a obviněným lidem využívání vězeňské výpočetní techniky pro vzdělávání. Skupina poslanců v čele Lukášem Černohorským (Piráti) tím chce zejména vyjasnit, kdo využívání počítačů povoluje. „Pravomoc ředitele věznice bude přispívat ke zpřístupnění a zkvalitnění formálního vzdělání pro odsouzené ve výkonu trestu a obviněné ve vazbě,“ napsali autoři ve zdůvodnění úpravy, která rovněž získala podporu výboru. (ČTK)