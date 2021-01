Sněžení a silný vítr nadále komplikují silniční dopravu v Česku. Zejména v horských polohách a na Vysočině se tvoří sněhové jazyky. Silnice byly ráno často sjízdné jen s nejvyšší opatrností, k dříve uzavřeným úsekům přibylo několik dalších.

Problémy měly zejména kamiony ve stoupáních, a to i na dálnici D1. Varování meteorologů před sněžením platí ve vyšších polohách zatím do dnešního večera, závěje očekávají hlavně v Krkonoších, Jizerských a Krušných horách.

V Krkonoších za posledních 24 hodin napadlo kolem 30 centimetrů sněhu, v Libereckém kraji do rána až 20 centimetrů. Silničáři doporučují hlavně do hor přibalit i sněhové řetězy. Kdo nemusí, do hor by vyjíždět neměl, řekl ČTK Eduard Bark, provozní technik společnosti Silnice LK, která má údržbu silnic v kraji na starosti. (ČTK)