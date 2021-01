Když se domlouvaly dodávky vakcín, mohlo jich Česko objednat i víc. Deníku N to potvrdil důvěryhodný zdroj. Evropská komise podle něj členské státy nijak neomezovala, a to ani kritériem počtu obyvatel. Zjistila to Markéta Boubínová, která je hostem Studia N.