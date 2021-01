Lidé nad 80 let budou naočkováni do konce února, vakcínu už v Česku dostalo až 75 tisíc lidí

Nahlášeno z očkovacích center bylo 61 474 lidí očkovaných proti covidu-19. Podle premiéra Andreje Babiše se odhaduje, že reálně jich je už 70 až 75 tisíc.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného jen FN Brno je schopná v současné době naočkovat až tisíc osob za den, kapacita brněnského očkovacího centra na výstavišti je až 3600 lidí denně.

Do Česka se podle něj v prvních dvou měsících dostane vakcína pro asi 650 tisíc osob. „Jen seniorů nad 80 let je asi 400 tisíc. V průběhu ledna a února by měla být tato populace naočkovaná,“ uvedl.

Volná kapacita lůžek JIP je v Česku 20 procent, je ale velmi nerovnoměrně rozmístěná, takže se musí pacienti převážet mezi kraji, uvedl ministr zdravotnictví Blatný. Výraznou zátěž nemocnic předpokládá dalších 7 až 10 dní.

Podle ministra se ale snižuje pravděpodobnost aktivace záložních polních nemocnic, protože počet nakažených klesá.

Rezervační systém na očkování bude podle ministra fungovat tak, že zaregistrovaný člověk se dostane na očkovací seznam, a jakmile se uvolní místo, zarezervuje se. Volná místa budou známá týden předem.

Od 15. ledna, kdy se spustí centrální rezervační systém, se budou překrývat očkování uvnitř nemocnic a sociálních zařízení a očkování registrovaných osob. První termíny uvolněné centrálním rezervačním systémem nemusí být stejné ve všech krajích, protože to bude odlišné v krajích podle počtu vakcín.

Ministr také uvedl, že příští týden bude upraven systém PES. Přibude tam například možnost nákupu papírnických výrobků. Uvědomujeme si, že jak se vyvíjí roční doby a situace, vyvíjí se i seznam artiklů. „Jakmile je povolíme v hypermarketech, musíme je povolit i v malých obchodech, aby to bylo spravedlivé“ řekl.

Blatný to řekl na tiskové konferenci. (ČT24)