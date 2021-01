Polský premiér Mateusz Morawiecki dnes kritizoval „politickou korektnost“ amerických internetových gigantů, kteří zakázali končícímu prezidentovi Donaldu Trumpovi vyjadřovat se v jejich sociálních sítích.

Ujistil, že Polsko bude bojovat za to, aby Evropská unie přijala právní normy chránící svobodu slova v těchto sítích, uvedla agentura AFP. Připomněla, že Morawieckého vláda se chlubívala, že má k Trumpovi blízko.

„V Polsku jsme tak silně vázáni na svobodu, protože víme, jaké to je, když se nám ji někdo snaží omezit. Skoro 50 let jsme žili v zemi, ve které platila cenzura. Velký bratr nám nařizoval, jak máme žít, co si máme myslet a cítit. Proto s takovým znepokojením sledujeme všechny pokusy omezit svobodu,“ napsal Morawiecki na facebooku.

Za synonymum svobody označil „internet jako nejvíce svobodné médium v dějinách“. Svoboda plynoucí z toho, že internet není regulován, má hodně pozitivních efektů, ale i negativní, jako je rostoucí nadvláda nadnárodních korporací, které berou aktivity občanů pouze jako zdroj zisku a posilování globální dominance. A také jako možnost „bdít nad politickou korektností tak, jak se jim zlíbí“, usoudil polský premiér.

„V poslední době máme stále častěji co do činění s praktikami, které se zdály odejít do minulosti. Cenzurování svobodného vyjadřování, což bývala záležitost totalitních a autoritářských režimů, se vrací ve formě nového komerčního mechanismu potírání jinak smýšlejících,“ uvedl. „Debata spočívá ve výměně názorů, a ne v zacpávání úst. Nemusíme souhlasit s tím, co píší naši odpůrci, ale nemůžeme nikomu bránit ve vyjadřování názorů, které jsou v souladu se zákonem. Co není zakázané, je dovolené. A to i v internetu,“ dodal. „Svoboda slova je solí demokracie, a proto ji musíme bránit. O tom, které názory jsou správné a které ne, nesmějí za nás rozhodovat algoritmy či majitelé gigantů,“ zdůraznil. (ČTK)