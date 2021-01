Podívejte se, co vás v Deníku N čeká zítra:

– Připravte si kartičku pojištěnce a trpělivost na rezervační systém vakcín

– Piráti kývli, jdou do voleb se Starosty

– Česko mohlo koupit vakcín mnohem víc. Brusel žádný strop neurčil

– Kde jsou kytky a ovoce? Brexit, týden první

– Podpora firem, domácností a čínských výrobců roušek

– Lidé se kvůli covidu do nemocnice bojí, s infarktem přicházejí pozdě

– Komentář: Není kam se vracet. Trump jen říkal, co si republikáni myslí

– Nejlepší hudba v roce 2020 (1. díl)

– Návratu Dakaru do Afriky brání řevnivost i peníze