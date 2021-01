Izraelský systém očkování proti covidu-19 není podle bývalého ministra zdravotnictví a nynějšího premiérova poradce Romana Prymuly zbytečně složitý, naopak se ukazuje, že v jednoduchosti je síla.

Poté, co byla v zemi očkována skupina zdravotníků, dostávají vakcínu lidé starší 60 let bez rozdílu, řekl ČTK po dnešní videokonferenci s izraelskými experty. Klíčové je podle něj fungování centrálního informačního systému, díky němuž mají v Izraeli přehled o každé dávce.

Devítimilionový Izrael je považován za premianta v očkování. V Česku vakcínu do víkendu dostalo 40 000 lidí. Ve srovnání na 100.000 obyvatel očkuje ČR méně než Německo a Polsko a více než Slovensko nebo Rakousko. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dříve uvedl, že až bude dost vakcíny, Česko by mohlo denně očkovat až 100 000 lidí, polovinu z nich praktičtí lékaři.

„Ukazuje se, že v jednoduchosti je síla. Nešli do žádných složitých předpokladů, kdo má jaké onemocnění, ale v podstatě poté, co proočkovali skupinu zdravotníků, tak teď očkují kategorii 60+. Tito lidé se bez rozdílu do systému hlásí a jdou na očkování,“ řekl ČTK Prymula. Připravena je také skupina náhradníků za občany, kteří se na očkování nedostaví, aby nebyla žádná dávka znehodnocena. (ČTK)