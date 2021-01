Správa státních hmotných rezerv nakupuje zdravotnický materiál související s očkováním, který má sloužit jako rezerva. Ve čtvrtek má přijít 16 000 lahviček ředicího roztoku o objemu 100 mililitrů od firmy Baxter Czech.

Server iRozhlas dnes napsal, že vakcínu proti koronaviru stát zatím dodává bez potřebného zdravotnického materiálu, tedy například jehel a stříkaček. Nemocnice je podle webu musí brát ze svých zásob a upozorňují, že jich nebudou mít dostatek. Česko se také připojilo ke společnému celoevropskému tendru, unie objednává materiál z Číny, informoval server.

Předseda SSHR Pavel Švagr dnes připomněl, že vláda v polovině prosince uložila správě nakoupit šest milionů sad jehel a stříkaček, dále také ředicí roztok a jehly a stříkačky na ředění očkovací látky. „Tyto zásoby mají sloužit jako rezerva. Pro samotné očkování proti covid-19 by se mělo využít 12 milionů jehel a stříkaček ze společného tendru Evropské komise, které objednalo ministerstvo zdravotnictví,“ řekl.

SSHR podle něj v prosinci okamžitě oslovila možné výrobce a dodavatele a během několika dní uzavřela smlouvy na dodání zdravotnického materiálu, jehož objednání dostala za úkol. „Ve čtvrtek by nám měli do skladu přivézt 16.000 kusů ředicího roztoku o objemu 100 ml. Na konci ledna by pak měly přijít injekční stříkačky a také jehly a stříkačky, které jsou potřeba pro ředění očkovací látky,“ dodal.

Z dřívějších příspěvků na twitterovém účtu správy vyplývá, že šest milionů kusů injekčních stříkaček by do státních rezerv do konce ledna měla dodat slovenská společnost Chirana T. Injecta. Dalších 800.000 jehel a 800.000 injekčních stříkaček pro ředění očkovací látky má pak do 29. ledna dodat firma Perfect Distribution. Na konci roku SSHR podepsala dvě smlouvy dohromady na šest milionů jehel – čtyři miliony slíbila dodat opět společnost Perfect Distribution a dva miliony pak firma B. Braun Medical. I v twitterových příspěvcích správa opakovaně podotýká, že materiál má sloužit jako rezerva. (ČTK)