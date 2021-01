V rezervačním systému nejsou všechna očkovací místa, uvedla hejtmanka Pecková. Středočeský kraj jich má 15, v systému je ale jen pět oblastních nemocnic.

V pondělí bylo podle Peckové v systému uvedeno jen pět schválených očkovacích míst pro celý region. Přitom i na řadě dalších míst se už očkují zdravotníci. Kraj po upozornění dostal postup, jak zbývající místa zaregistrovat. „To jsme udělali a jenom doufám, že to stihnou dát do systému do pátku, protože v pátek se má otevřít registrace pro občany 80 plus,“ připomněla Pecková.

Nerada by se dočkala toho, že rezervační systém umožní očkování jen v pěti krajských nemocnicích. „Například Čáslav už vymyslela skvělý systém, jak bude seniory prostřednictvím senior taxi svážet a pomůže jim do čáslavské nemocnice, která měla být očkovacím místem. Byla bych nerada, kdyby museli jezdit do Kolína nebo do Kutné Hory, když se nebudou moci zaregistrovat v Čáslavi,“ dodala Pecková.

Metodiku očkování proti covidu-19 po zapracování připomínek ve středu projedná vláda. Kraje měly připomínkovat návrh do pátku. (ČTK)