Rozhodnutí o vakcíně proti covidu-19 od firmy AstraZeneca by podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv mohlo být vydané do konce ledna. Na únor má ČR naplánováno 200 000 dávek.

„Díky tomu, že je s vakcínou spojen snadnější způsob zacházení a uchovávání, se očkování stane dostupnějším. Je to další krok k tomu, abychom se mohli vrátit k běžnému životu,“ uvedla k tomu ředitelka SÚKL Irena Storová.

Pokud bude vakcína schválena, bude třetí povolenou pro evropský trh. U první vakcíny od firem Pfizer a BioNTech schválila EMA a EK podmínečné použití loni 21. prosince a do Česka očkovací látka dorazila o pět dní později. U druhé od společnosti Moderna to bylo 6. ledna a první dodávka dorazila do ČR dnes. Farmaceutické firmy vyrábějí dávky vakcíny ještě před jejím definitivním schválením, aby je pak mohly na základě objednávek rychleji dodávat do konkrétních zemí.

Podle harmonogramu má v lednu do ČR dorazit 277 875 dávek vakcíny od firmy Pfizer BioNTech, při získání šesti dávek z lahvičky jde o více než 330 000. Od firmy Moderna mělo dorazit podle původních objednávek 80 000 dávek, prozatím je přislíbeno 20 000 dávek. Prvních 8400 dorazilo do ČR dnes. (ČTK)