Třicetiletý Erich Munchel, který měl při vniknutí do Kapitolu s sebou sadu plastových pout, nesmí být z vazby propuštěn na kauci. Čelí podezření, že se chtěl v Kongresu podílet na zmocnění rukojmích. Do Washingtonu přijel z Nashvillu. (Fox News)

BREAKING: He's being named by others now, so I can confirm results of the investigation: Eric Munchel from Nashville TN is #ZipTieGuy

His social media has now been locked down, but many of his posts are disturbing and include glorified violence. pic.twitter.com/xachNOyPLf

— John Scott-Railton (@jsrailton) January 9, 2021