Viceprezident Mike Pence včera přijel do Bílého domu za prezidentem Donaldem Trumpem. Je to poprvé od útoku na Kapitol, co se oba muži setkali. Pence se při napadení budovy musel schovat s manželkou a dcerou v bunkru.

Foto: Bílý dům, Flickr

Přibližně v téže době Trump na Twitter napsal, že „Pence neměl dost odvahy ochránit naši zemi a ústavu“, přičemž předtím vyzval dav, ať jde spolu s ním do Kapitolu a „ukáže jim svojí sílu“.

Americká média poté referovala, že Trump se s Pencem nespojil ani během napadení Kapitolu, ani v následujících dnech.

Pence přitom drží rozhodující moc nad Trumpovým osudem: šéfka Sněmovny Nancy Pelosiová jej oficiálně vyzvala k uplatnění 25. dodatku ústavy a odebrání pravomocí Trumpovi.

Podle zdroje z Penceova okolí vedli oba muži „dobrou konverzaci, probírali nadcházející týden a ohlíželi se za uplynulými čtyřmi roky vlády a úspěchy“.

Zda mu viceprezident předal výzvu některých spolustraníků k rezignaci, není jasné. (Washington Post)