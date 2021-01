Floridské úřady vyšetřují případ zmrzačení kapustňáka, kterému neznámí pachatelé vyryli na hřbet slovo „Trump“. Úřady prosí o informace veřejnost. Kapustňáci jsou na Floridě populární atrakcí, patří ale také mezi ohrožené druhy. (Guardian)

“The U.S. Fish & Wildlife Service is investigating the harassment of a manatee…reported to federal authorities over the weekend discovered w/ words "Trump" scraped in its back …discovered in Blue Hole on the Homosassa River” (via @CitrusChronicle )

–

Insurrectioning wildlife? pic.twitter.com/PvzI3pZ5Xn

— 𝐄𝐱𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐏𝐨𝐩𝐞 (@exavierpope) January 11, 2021