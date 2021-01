FBI varuje policii v 50 státech napříč USA před plánovanými ozbrojenými protesty. Ty by podle ní mohly v zemi začít o víkendu a trvat by mohly nejméně do dne Bidenovy inaugurace, která se má uskutečnit 20. ledna.

Upozorňuje také na možný opětovný protest před budovou Kapitolu, pokud dojde k Trumpovu odvolání. (ABC News)