Podle ministra Blatného zatím není nutné převážet pacienty s covidem-19 do jiných zemí, aby se ulevilo českým nemocnicím. „Umíme se o svoje pacienty postarat. Nebylo by podle mě korektní chtít pomoc po někom, kdo je na tom stejně jako my,“ řekl.

„Není to jednoduché, je to možné díky obrovskému nasazení zdravotníků v Česku. Pořád jsou u nás volná lůžka, která můžeme nabídnout, byť je to za cenu složitějších logistických operací,“ vysvětlil Blatný.

Česko má podle Blatného na JIP asi 20 procent volných lůžek, v okolních zemích je podle něj kapacita menší.