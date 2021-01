Čeští vědci vyvinuli kloktací PCR test na covid-19

Češi vyvinuli domácí kloktací PCR test na covid-19. Má stejnou účinnost jako výtěr a domů i do laboratoře jej doveze kurýr. Projekt zajišťuje vědec a lékař Marián Hajdúch.

Kloktací test splňuje potřebné standardy a údajně má stejnou účinnost jako výtěr. Foto: FYI Prague

Na webu www.testujvklidu.cz lze objednat testovací sadu nazvanou Gargtest a vykloktáním si svépomocí odebrat vzorek. Účinnost otestování je podle tiskové zprávy stejná jako na odběrovém místě a výsledkem se lze prokázat například i pro účely cestování.

Test vyvinuli vědci z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a společností AUMED, a. s., a IntellMed, s. r. o. Sada splňuje všechny potřebné standardy a výsledek testu je díky certifikaci CE IVD uznáván napříč Evropskou unií.

Výhodou kloktacího testu je jeho jednoduchá proveditelnost. Vyšetřovaný si nabere pitnou vodu do odměrky, která je součástí balení, a po dobu 20 až 30 sekund si vykloktá dutinu ústní a hltan. Obsah odměrky následně vyprázdní z úst do přiložené odběrové zkumavky, v níž je transportní prášek, a odevzdá ji kurýrovi, který ji přivezl. Řidič logistické služby vzorky následně sveze do testovací laboratoře.

Vzorek je zpracován a analyzován v laboratoři klasickou PCR metodou, jež se využívá i u výtěru z nosohltanu. „Spolehlivost kloktacích odběrů je srovnatelná s výtěrem přes tyčinku. Srovnávací studie ukázala, že rozdíl mezi oběma způsoby odběru je asi 3 až 3,5 procenta v citlivosti, což je statisticky nevýznamné číslo,“ upřesňuje Marián Hajdúch, šéf projektu a ředitel olomouckého Ústavu molekulární a translační medicíny.

Ačkoliv Gargtest obsahuje sliny, nejedná se o klasický test ze slin. Při kloktání se zakloněnou hlavou se totiž voda dostane až na zadní stranu hltanu, tedy do míst infekce, kam míří i štěteček při stěru z nosohltanu. „Nejedná se o nový ‚revoluční‘ test, protože princip detekce viru zůstává naprosto stejný,“ dodává Hajdúch.

V první fázi jsou kloktací testy dostupné v Praze, kde se o distribuci, testování i vystavení certifikátu pro vycestování stará firma Chromozoom.cz, přičemž logistiku zajišťuje kurýrní společnost DoDo. Po objednání přiveze kurýr testované osobě odběrovou sadu, počká na místě na odběr a vzorek následně doručí do laboratoře, z níž testovanému do 24 hodin dorazí výsledek.

Kloktací testy by se postupně měly dostat do zbytku republiky a také na další distribuční místa. Autoři projektu chtějí Gargtest nabídnout na odběrových místech a usilují také o jeho dostupnost u praktických lékařů. Kloktací test je připravený i k distribuci prostřednictvím lékáren. Jeho cena je podobná jako u klasického PCR testu. (TZ)