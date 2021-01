Socha Nicolase Wintona na pražském Hlavním nádraží byla opět poničena. Policie v této souvislosti pátrá po dvojici lidí s dítětem, kteří na sochu 30. prosince 2020 sahali. Poškození brýlí si stejný den večer všiml pracovník ochranky.

Policisté by hledanou dvojici rádi vyslechli, protože by mohla svým svědectvím přispět k objasnění případu. Informace mohou policii podat i lidé, kteří by muže nebo ženu poznali. Volat je možné na tísňovou telefonní linku 158 nebo policistům z místního oddělení Wilsonovo nádraží na číslo 974 852 740.

Bronzové sousoší s vyobrazením Nicholase Wintona, který před druhou světovou válkou z Československa zachránil 669 převážně židovských dětí před transportem do koncentračního tábora, bylo na prvním nástupišti hlavního nádraží odhaleno v září 2009.

Charakteristické brýle se od té doby ze sousoší ztratily třikrát. Naposledy byly zhruba po pěti letech na soše obnoveny v loňském roce. Původně se mělo slavnostní odhalení sochy s novými brýlemi uskutečnit v květnu, kvůli epidemii koronaviru byla akce přeložena na polovinu září.

Britský makléř a humanitární pracovník Nicholas Winton se dožil 106 let, zemřel 1. července 2015. Odjezdy stovek dětí z Československa ohroženého nacisty po železnici do Británie organizoval z vlastní iniciativy. Svůj výjimečný skutek přitom vždy označoval za „běžnou věc“.

Winton byl za své činy povýšen v Británii do rytířského stavu. Prezident Václav Havel mu v roce 1998 udělil vysoké české státní vyznamenání – Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Britská pošta ho před pěti lety uctila pamětní známkou. (Policie, ČTK)