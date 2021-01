Nedělních protestů na pražském Staroměstském náměstí proti koronavirovým opatřením si všimla také agentura AFP. Protestující ignorovali rozestupy a spatřit roušky bylo spíše vzácné, píše AFP.

VIDEO: Some 3,000 protesters gather in Prague for a rally where mandatory face masks are a rare sight and social distancing rules are largely ignored, arguing that government restrictions have failed to stem infections of Covid-19 but are still finishing off many businesses pic.twitter.com/dbPnytcIQu

— AFP News Agency (@AFP) January 11, 2021