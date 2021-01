Lhůta pro vyšetřování kauzy kolem padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo byla prodloužena do konce února. Uvedlo to Městské státní zastupitelství v Praze.

V kauze je stíhán premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Mayerová. Babiš dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Mayerová v minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl.

„Státní zástupce akceptoval policejním orgánem prodlouženou lhůtu pro skončení vyšetřování kauzy v mediálním prostoru označované jako kauza Čapí hnízdo. Vyšetřování by mělo pokračovat nejméně do 28. února tohoto roku. Tato lhůta nemusí být nutně konečná, v odůvodněném případě, pokud by nebyly provedeny všechny nezbytné úkony, může být lhůta prodloužena,“ řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.