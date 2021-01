Čína přijme odborný tým WHO ve čtvrtek, oznámilo po odkladech tamní ministerstvo zdravotnictví

Odborníci Světové zdravotnické organizace (WHO), která se chce zabývat původem koronaviru, po odkladech přicestují do Číny ve čtvrtek. Oznámilo to dnes čínské ministerstvo zdravotnictví.

Peking v minulých dnech otálel s vydáním povolení pro vstup vědců, kteří se do Číny chystali už na začátku ledna.

Má jít o odborníky z deseti zemí: Dánska, Británie, Nizozemska, Austrálie, Ruska, Vietnamu, Německa, USA, Kataru a Japonska.

„Skupina expertů WHO do Číny přijede na inspekce 14. ledna. Bude společně s čínským vědci pátrat po původu covidu-19,“ oznámilo dnes ve svém krátkém prohlášení čínské ministerstvo zdravotnictví.

Nákaza virem SARS-CoV-2 byla poprvé odhalena právě v Číně, kde před rokem ohlásili smrt prvního pacienta. WHO chce objasnit původ viru a způsob, jakým se přenesl na člověka. Podle dosavadních hypotéz je původním nositelem netopýr a přenašečem by mohl být luskoun.

Koronavirus způsobuje onemocnění covid-19, s nímž na světě zemřelo 1,9 milionu lidí. Jak píše agentura AFP, Čína chce vyloučit vlastní zodpovědnost za pandemii.

Přesný program práce týmu WHO není znám; podle všeho budou muset experti po příletu do Číny do karantény.