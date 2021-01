Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán představil megaprojekt futuristického ekologického města, v němž podle něj „nebudou auta, ulice, ani uhlíkové emise“ a lidé budou žít v souladu s přírodou díky vysoce vyspělým technologiím.

S výstavbou města, v němž má žít milion lidí, chce Rijád začít už letos v prvním čtvrtletí. „Musíme změnit koncept konvenčního města na město futuristické,“ prohlásil korunní princ Saúdské Arábie. Město The Line se má táhnout v délce přes 170 kilometrů a jeho veškerá infrastruktura má být podle návrhů na stránkách projektu pod zemí. Nad ní by měli lidé pouze korzovat či jezdit na kole v neporušené přírodě. Projekt The Line má vytvořit 380 tisíc pracovních míst. Kolik bude stát, korunní princ neuvedl.

The Line je součástí projektu NEOM, který bin Salmán bez bližších podrobností představil v roce 2017 jako součást své Vize 2030. Cílem tohoto plánu reforem je vymanit saúdskoarabskou ekonomiku ze závislosti na ropě. NEOM, jehož název je složenina s významem „nová budoucnost“, má zahrnovat i průmyslové a logistické zóny a také letiště, která má být jedním z největších na světě. To vše má být vybudováno na 26 500 kilometrech čtverečních.